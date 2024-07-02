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Сыгравший на Евро защитник «Сочи» может уехать в АПЛ

Журналист Карпов: «Сочи» может продать Дркушича за €7 млн

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Павел Бедняков/РИА Новости

«Сочи» может продать словенского защитника команды Ваню Дркушича. Об этом сообщает журналист Иван Карпов, его инсайд опубликован на «VK Спорт».

По информации источника, за футболистом следят «Бенфика», «Хоффенхайм», «Алавес» и еще три клуба Английской премьер-лиги, названия которых не разглашаются. «Сочи» готов расстаться со своим футболистом за €7 млн + бонусы.

До старта чемпионата Европы за Дркушичем следили «Спартак», «Краснодар», «Црвена Звезда», «Нант» и «Тулуза», а сочинский клуб хотел получить за этот трансфер €3-5 млн. К повышению цены и тому факту, что футболистом заинтересовались еще клубы, привела удачная игра Дркушича на европейском первенстве.

Сборная Словении, в составе которой выступает защитник, вышла в плей-офф Евро и в рамках 1/8 финала встретилась с национальной командой Португалии. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время голы также оформлены не были (Криштиану Роналду не реализовал пенальти), а в серии послематчевых 11-метровых ударов португальцы оказались точнее и одержали победу со счетом 3:0.

Ранее появилась информация, что футболист сборной России может перейти в клуб из США.

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