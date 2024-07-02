Сыгравший на Евро защитник «Сочи» может уехать в АПЛ

«Сочи» может продать словенского защитника команды Ваню Дркушича. Об этом сообщает журналист Иван Карпов, его инсайд опубликован на «VK Спорт».

По информации источника, за футболистом следят «Бенфика», «Хоффенхайм», «Алавес» и еще три клуба Английской премьер-лиги, названия которых не разглашаются. «Сочи» готов расстаться со своим футболистом за €7 млн + бонусы.

До старта чемпионата Европы за Дркушичем следили «Спартак», «Краснодар», «Црвена Звезда», «Нант» и «Тулуза», а сочинский клуб хотел получить за этот трансфер €3-5 млн. К повышению цены и тому факту, что футболистом заинтересовались еще клубы, привела удачная игра Дркушича на европейском первенстве.

Сборная Словении, в составе которой выступает защитник, вышла в плей-офф Евро и в рамках 1/8 финала встретилась с национальной командой Португалии. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время голы также оформлены не были (Криштиану Роналду не реализовал пенальти), а в серии послематчевых 11-метровых ударов португальцы оказались точнее и одержали победу со счетом 3:0.

Ранее появилась информация, что футболист сборной России может перейти в клуб из США.