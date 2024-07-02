Телеканал Би-би-си в прямом эфире высмеял Роналду после незабитого пенальти

Британский телеканал Би-би-си высмеял нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словенией.

На 105-й минуте игры Португалия получила право на пенальти. К точке подошел нападающий Роналду, но его удар парировал Ян Облак. Форвард после нереализованного 11-метрового не сумел сдержать эмоций и расплакался. Телеканал в момент пенальти сделал плашку Misstiano Penaldo («Промахтиану Пеналду»).

Результат матча был определен в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду, который бил первым, реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.

Ранее Роналду сделал заявление о дальнейшей карьере.