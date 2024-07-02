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Дисквалифицированную Валиеву включили в пул допинг-тестирования ISU

ISU включил дисквалифицированную Валиеву в пул допинг-тестирования

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Александр Вильф/РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) представил список спортсменов, вошедших в пул антидопингового тестирования на сезон-2024/25.

В перечень попали 27 российских спортсменов, в том числе и Камила Валиева, которая отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Из числа фигуристов в список также вошли Иван Букин, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Аделия Петросян, Евгений Семененко и Александра Степанова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева призналась, что еще не выбрала вуз для учебы.

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