«Сначала печаль, затем радость»: Роналду о победе над Словенией

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над национальной командой Словении в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит A Bola со ссылкой на Sport TV.

«Сначала печаль, а затем радость — вот что дает футбол, необъяснимые моменты. Я мог вывести сборную вперед, но у меня не получилось, Облак спас. За год я не промахнулся ни разу, а когда мне нужен был большего всего гол, он спас. Это чувство грусти и радости одновременно», — заявил Роналду.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Ранее сборная Франции побила рекорд чемпионатов Европы.