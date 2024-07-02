Роналду установил антирекорд футбола XXI века

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных команд. Об этом сообщает Sofascore.

Впервые это произошло на чемпионате Европы — 2016 против Австрии (0:0), во второй раз – на чемпионате мира — 2018 против Ирана (1:1).

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией, которая обыграла Бельгию. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.

Ранее Роналду сделал заявление о дальнейшей карьере.