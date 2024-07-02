Новость о переходе игрока «Спартака» в «Барселону» подняли на смех

Бывший футболист московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков отказался верить в возможный трансфер бельгийского нападающего московского «Спартака» Тео Бонгонда в «Барселону». Слова Дьякова приводит Legalbet.

«Очень странные новости, что Бонгонда может перейти в «Барселону». Одно дело, если бы его просто в чемпионат Испании позвали — в условную «Мальорку». Но тут целая «Барселона»! Не понимаю, зачем он им нужен. Для тренировочного процесса, что ли?» — сказал Дьяков.

По мнению бывшего защитника «Динамо», Бонгонда ярко начал этап своей карьеры в «Спартаке», однако затем «совсем пропал». Дьяков считает, что нападающий мог бы заинтересовать «Барселону», если бы «феерил» в международных турнирах, а чемпионат России боссы каталонского клуба не смотрят.

«Это просто какой-то вброс, который делается для того, чтобы набить футболисту цену. Я к этой новости серьезно не отношусь», — сказал Дьяков.

В прошлом сезоне Бонгонда принял участие в 35 матчах в составе «Спартака», забил восемь мячей и отдал два голевых паса.

В СМИ появилась информация, что «Барселона» выкупит Бонгонда у красно-белых за €15 млн.

Ранее сборная Франции побила рекорд чемпионатов Европы.