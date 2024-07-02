Отец участника Евро пожаловался на российский клуб

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что албанский защитник Марио Митай заслуженно не попадает в основной состав «железнодорожников», и опроверг слова отца футболиста о том, что Митаю якобы не доверяют в команде. Слова Булыкина приводит Legalbet.

«Папа есть папа, он всегда хочет лучшего для сына. Но думаю, такого нет, что ему не доверяют в команде. «Локомотив» ставит тех, кто готов на данный момент. Было время — и Митай выходил в основном составе», — сказал Булыкин.

Бывший нападающий предположил, что Митая ждут трудности в «Локомотиве», и заявил, что клуб не против его продать.

«Можно найти ему варианты в Европе, но это тяжело. Не знаю, какая у него зарплата, но предполагаю, что она побольше, чем в средних европейских клубах, а в топ-клуб ему перейти будет сложно», — сказал Булыкин.

Митай сыграл во всех трех матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024 в составе сборной Албании, выходя на поле с первых минут.

В минувшем сезоне 20-летний защитник принял участие в 27 матчах в составе «Локомотива» и не отметился голевыми действиями.

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