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«Печально наблюдать»: Надалю предрекли скорый уход из спорта

Теннисистка Пивоварова предсказала уход Надаля из спорта в 2024 году

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что 38-летний Рафаэль Надаль завершит карьеру в 2024 году.

«Я думаю, да, Рафаэль Надаль будет завершать карьеру. Хочется верить, что мы еще увидим хотя бы парочку ярких, интересных матчей, в которых он победит. Не очень приятно наблюдать, как он вылетает в первых кругах.

Матч против Александра Зверева в первом круге «Ролан Гаррос» был очень драматичным. Встречались два очень сильных игрока. Тем более Надаль — это король грунта, который возвращался после травмы, но на тот момент набрал уверенность и хорошую форму. Всем без исключения было очень печально наблюдать за таким раскладом в сетке.

Не думаю, что Рафа покажет еще какие-то яркие результаты, но хотя бы короткий период времени хочется еще за ним понаблюдать, посмотреть на его красивую игру и борьбу», — сказала Пивоварова.

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