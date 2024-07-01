Экс-тренер «Динамо» посоветовал Шунину не переходить в «Химки»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин заявил, что экс-голкиперу бело-голубых Антону Шунину не стоит переходить в подмосковные «Химки», передает «Чемпионат».

«Что касается будущего Шунина, то, насколько я знаю, семья Антона занимается бизнесом. Может быть, он пойдет туда. «Химки» же — это не тот клуб, в который надо идти после «Динамо», — сказал Силкин.

Контракт Шунина с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. Он дебютировал за бело-голубых в 2007 году и провел в составе команды 366 матчей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 125 из них, что является вторым результатом в истории клуба.

Вместе с бело-голубыми 37-летний голкипер трижды становился бронзовым призером чемпионата России, дважды выходил в финал национального кубка, а в 2017 году стал победителем первенства в Футбольной национальной лиге (ныне — Первой лиге).

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