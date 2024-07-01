Роднина сомневается в безопасности российских атлетов на Олимпиаде в Париже

Депутат Госдумы России Ирина Роднина сомневается в том, что российские спортсмены будут в безопасности на Олимпиаде в Париже, передает «Спорт-Экспресс».

«Не знаю, насколько наши спортсмены будут в безопасности. Я давно не была в Париже. Наверное, будут организованы какие-то маршруты для сохранности транспортных средств», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее экс-биатлонист Дмитрий Васильев поддержал решение Федерации дзюдо России не ехать на Олимпиаду.