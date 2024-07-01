Гильерме: я безмерно благодарен «Локомотиву»

Вратарь Маринато Гильерме в своих соцсетях поблагодарил «Локомотив» и болельщиков за поддержку.

«Я провел более 400 матчей в составе «Локомотива» и сборной России. Я безмерно благодарен «Локомотиву» — клубу, в котором я провел практически половину своей жизни», — написал Гильерме.

Голкипер отметил, что «Локомотив» помог ему вырасти не только как профессиональному футболисту, но и как человеку.

Гильерме стал футболистом «Локомотива» в 2007 году. В составе красно-зеленых он стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

Гильерме выступает за сборную России с 2016 года. Он провел за национальную команду 19 матчей, пропустив 17 мячей. В 2018 году вместе со сборной России Гильерме дошел до 1/4 финала чемпионата мира.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе вратаря Гильерме.