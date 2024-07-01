Каладзе назвал высокоуровневым футбол сборной Грузии в игре с Испанией

Действующий мэр Тбилиси и бывший защитник «Милана» Каха Каладзе остался доволен выступлением сборной Грузии на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Его слова приводит Sputnik.

«В 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии еще раз доказала, что способна показывать футбол высокого уровня в матчах с сильными командами. Спасибо парням за радость, которую они подарили нашим болельщикам. Грузию впереди ждет много побед!» — заявил Каладзе.

Встреча завершилась со счетом 4:1. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче 1/4 финала Испания сыграет с Германией. Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Испании по футболу повторила рекорд России.