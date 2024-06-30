Испания одержала волевую победу над Грузией в матче 1/8 финала Евро

Сборная Грузии уступила Испании в матче 1/8 финала Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 1:4.

На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче 1/4 финала Испания сыграет с Германией. Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций — 2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее сборная Испании по футболу повторила рекорд России.