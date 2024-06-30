Стало известно, станет ли Джикия игроком «Химок»

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале рассказал, что экс-капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не перейдет в подмосковные «Химки».

Карпов отметил, что «Химки» отказались от трансфера игрока после того, как представители Джикии потребовали зарплату для игрока в размере 7 млн рублей в месяц.

Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Красно-белые по итогам сезона в чемпионате России оказались на пятом месте. Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2024/25 впервые сыграет в РПЛ.

«Химки» по итогам сезона-2023/24 заработали право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее было названо условие, при котором Джикия может стать игроком «Динамо».