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Фигуристка Шинкаренко рассказала, почему распался их дуэт с Ангелополом

Фигуристка Шинкаренко: Ангелопол оказался не готов к трудностям

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Михаил Терещенко/ТАСС

Фигуристка Александра Шинкаренко рассказала в соцсетях, что распад их пары с Валерием Ангелополом не был обоюдным решением.

«Это стало для меня абсолютным шоком. Во время работы начали возникать трудности, к которым он оказался не готов. Я в нас верила и была готова бороться до конца», — написала Шинкаренко.

Ангелопол прекратил сотрудничество с третьей партнершей за год.

В сентябре 2023 года распался тандем Ангелопола с Василисой Кагановской, с которой он выступал с 2018 года. В ноябре стало известно, что он будет работать с Ушаковой, однако эта пара не продержалась и двух месяцев, об их распаде стало известно в декабре 2023 года. Ангелопол и Ушакова тренировались в академии Евгения Плющенко под руководством Линичук.

В начале декабря сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) якобы запретила тренерам пускать Ангелопола на свой каток для поддержания формы и попыток сойтись с новой партнершей. Однако частная академия фигурного катания Евгения Плющенко приняла Ангелопола.

Ранее Ангелопол заявил о бойкоте со стороны тренеров.

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