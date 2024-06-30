Слуцкая сравнила свое поколение с Загитовой: как старая Nokia

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая заявила, что ее популярность нельзя сравнивать с известностью современных фигуристок, передает РИА Новости.

«Мы же не можем сравнить Nokia, вышедшую в 1996 году, с последней моделью крутого смартфона. Это время и мы следуем тенденциям. У нас была своя популярность, у них своя. Всему свое время», — сказала Слуцкая.

Слуцкая выиграла два золота чемпионатов мира в 2002 и 2006 годах. Семь раз россиянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах Европы. В 2002 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, уступив только Саре Хьюз из США. В 2006 году на Олимпиаде в Турине Слуцкая стала третьей.

В августе 2015 года в подмосковном городе Лыткарино открылась школа фигурного катания имени Ирины Слуцкой. В декабре 2023 года спортсменка рассказала о том, что в 43 года получила инвалидность.

Ранее Слуцкую обвинили в употреблении допинга.