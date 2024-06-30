Семин объяснил вылет Италии с Евро

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил вылет сборной Италии с Евро-2024 после поражения от Швейцарии в 1/8 финала недостаточно высоким мастерством игроков, передает «Спорт-Экспресс».

«Мастерство игроков было недостаточно высоким. На сегодняшний день Италия не обладает такими топ-игроками, которые могли бы решить исход матча», — сказал Семин.

29 июня в рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Италии проиграла команде Швейцарии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 0:2. Швейцария открыла счет в матче на 37-й минуте, отличился Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса. Спустя минуту после начала второго тайма Варгас сам забил мяч, его ассистентом выступил Михел Эбишер.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы. Команда в рамках группового этапа Евро одержала победу над Албанией (2:1), проиграла национальной команде Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).

Ранее сборную Италии назвали сбродом.