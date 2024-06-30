Сборную Италии назвали сбродом

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на поражение Италии от Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2024, назвав итальянскую команду сбродом, передает «Чемпионат».

«Сборная Италии — это позор. Это не сборная Италии, а какой-то сброд футболистов. Игроки находились в безобразном физическом и психологическом состоянии», — сказал Колыванов.

29 июня в рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Италии проиграла команде Швейцарии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 0:2. Швейцария открыла счет в матче на 37-й минуте, отличился Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса. Спустя минуту после начала второго тайма Варгас сам забил мяч, его ассистентом выступил Михел Эбишер.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы. Команда в рамках группового этапа Евро одержала победу над Албанией (2:1), проиграла национальной команде Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).

Ранее стала известна судьба тренера сборной Италии после вылета с Евро-2024.