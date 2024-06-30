Зверев психологически сломался в последнем финале «Большого шлема», заявил эксперт

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что Александр Зверев упустил свою игру в финале «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса.

«Сложно сказать, что именно случилось в пятом сете со Зверевым. Было ощущение, что он психологически сломался. Стало ли это следствием его усталости и ему уже не хватало сил? Либо он просто не справился с такой моральной нагрузкой, с необходимостью держаться ровно на протяжении всего матча? Это знает только он.

Но было явно видно, что у него опустились руки. Зверев упустил свою игру», — сказала Пивоварова.

Матч Зверева и Алькараса продлился пять сетов, и 21-летний испанец одержал победу со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

1 июля в Лондоне стартует третий турнир «Большого шлема» в сезоне — Уимблдон, который проходит на травяном покрытии.

В первом круге Зверев сыграет с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, а Алькарас — с Марком Лаялом из Эстонии.

При этом Алькарас является действующим победителем Уимблдона и будет защищать титул.

Ранее Шарапова встретилась с 17-летней звездой российского тенниса перед Уимблдоном.