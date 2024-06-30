Аргентина без Месси вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки, в третьем туре группового этапа турнира одержав победу над национальной командой Перу.

Поединок завершился с результатом 2:0. Дубль в этом матче оформил Лаутаро Мартинес.

Капитан аргентинской команды Лионель Месси получил повреждение в результате столкновения с полузащитником сборной Чили Габриэлем Суасо в матче второго тура группового этапа Кубка Америки. Сообщалось, что, несмотря на полученное повреждение, футболист сможет сыграть в матче третьего тура против национальной команды Перу, однако форвард остался в запасе и на поле не появился.

В другом матче группы Канада и Чили сыграли вничью — 0:0. Таким образом, Аргентина, набравшая девять очков в трех матчах, выиграла группу и вышла в плей-офф Кубка Америки. Канада заняла вторую строчку, завоевав четыре очка, и также вышла в плей-офф. Соперников сборные узнают позднее.

Сборная Чили стала третьей в этом квартете, у команды два балла. Перуанские футболисты оказались на последнем месте, набрав всего одно очко.

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