22-летнего российского самородка призвали отказать московским клубам

Бывший главный тренер «Ростова» и экс-ассистент Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин высоко оценил прогресс 22-летнего полузащитника Кирилла Щетинина в составе «Ростова» и призвал его не покидать команду. Слова Балахнина приводит Legalbet.

«Щетинину после одного удачного сезона в «Ростове» рано уходить в команды рангом повыше. Конечно, хорошо, что к нему уже есть интерес со стороны больших клубов, потому что этот сезон он провел действительно очень здорово. Но уходить из команды, в которой ты явно прогрессируешь, я не вижу никакого смысла», — сказал Балахнин.

Специалист подчеркнул, что считает Щетинина лучшим игроком в составе «Ростова». Однако, по мнению Балахнина, уходить стоит только в том случае, если другой клуб сделает финансовое предложение, от которого невозможно отказаться.

В сезоне-2023/24 Щетинин принял участие в 33 матчах и отличился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми пасами. Договор 22-летнего полузащитника с «Ростовом» действует до 2028 года.

По информации СМИ, в трансфере Щетинина заинтересованы московские «Локомотив» и ЦСКА.

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