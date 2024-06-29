Матч Германии и Дании на Евро возобновлен

Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между национальными сборными Германии и Дании был возобновлен после вынужденной остановки из-за непогоды — грозы, сильного ливня и града.

Футболисты вернулись на поле, провели специальную короткую разминку, и главный арбитр поединка Майкл Оливер дал свисток к возобновлению встречи. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча и следит за развитием событий.

Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. До момента остановки было сыграно 36 минут. Счет в игре не открыт — 0:0.

Германия — страна-хозяйка турнира. На групповом этапе немецкие футболисты дважды одержали победу над соперниками — над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а также сыграли вничью со Швейцарией, которая 29 июня в рамках 1/8 финала обыграла действующих чемпионов Европы итальянцев.

Дания на групповом этапе европейского первенства все три матча провела вничью — со Словенией (1:1), Англией (1:1) и Сербией (1:1), что не помешало команде выйти в плей-офф со второго места в группе.

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