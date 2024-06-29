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Клуб НХЛ захотел избавиться от российского игрока

«Сан-Хосе» выставил российского защитника Кныжова на драфт отказов НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» выставил российского защитника Николая Кныжова на драфт отказов. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист Эллиотт Фридман.

«Сан-Хосе» поместил российского хоккеиста на безусловный драфт отказов с целью выкупа контракта. Действующий рабочий контракт Кныжова с клубом был рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В системе «Сан-Хосе» 25-летний россиянин играл с 2019 года. Всего в Национальной хоккейной лиге россиянин провел 81 матч, в котором трижды самостоятельно поразил ворота соперника и отдал девять голевых передач.

До этого на протяжении трех лет защитник выступал в системе петербургского СКА.

Кныжов был доступен для драфта НХЛ 2019 года, однако его там никто не выбрал. До открытия рынка свободных агентов им интересовались несколько команд, включая «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». 2 июля 2019 года, будучи незадрафтованным в НХЛ, Кныжов подписал трехлетний контракт новичка с «Сан-Хосе» на общую сумму $2,39 млн.

Ранее НХЛ обвинили в отсутствии индивидуальных наград у россиян.

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