Италия сенсационно проиграла Швейцарии и вылетела с Евро-2024

Сборная Швейцарии одержала победу над национальной командой Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

Встреча, которая состоялась «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:0. Швейцария открыла счет в матче на 37-й минуте, отличился Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса. Спустя минуту после начала второго тайма Варгас сам забил мяч, его ассистентом выступил Михел Эбишер.

Желтые карточки в этом поединке были показаны только итальянским игрокам — Николо Барелле, Стефану Эль-Шаарави и Джанлуке Манчини.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы.

На групповом этапе европейского первенства Швейцария одержала одну победу — над Венгрией со счетом 2:0 в первом туре. Следом швейцарская команда дважды сыграла вничью — с Шотландией (1:1) и Германией (1:1).

Италия в рамках группового этапа Евро одержала победу над Албанией (2:1), проиграла национальной команде Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).

Ранее футболист сборной Испании назвал свою команду лучшей на Евро-2024.