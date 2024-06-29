Легкоатлетка Клишина: классно, что у наших есть хотя бы шанс проявить себя на Олимпиаде

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину Дарья Клишина заявила, что Олимпийские игры являются самыми большими соревнованиями, передает «Чемпионат».

«Классно, что есть хотя бы шанс, что ребята поедут и проявят себя на Олимпиаде. Для каждого спортсмена это самые большие, пиковые соревнования в жизни», — сказала Клишина.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее российские дзюдоисты отказались от поездки на Олимпиаду.