Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы два игрока «Локомотива», от которых стоит ждать большого прогресса

Экс-футболист Гуренко: Батраков и Салтыков из «Локомотива» должны прибавить

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Экс-футболист московского «Локомотива», итальянской «Ромы» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко высказался об игроках «Локо», от которых ждет прогресса в новом сезоне.

«В последних матчах прошлого сезона мне понравился Батраков в «Локомотиве». Думаю, у него появится шанс больше играть в основном составе. Видно, что он перспективный игрок. Мне кажется, он прибавит. Вообще много молодых ребят, кто должен прибавить», — цитирует Гуренко Legalbet.

Специалист отметил, что уход нескольких лидеров команды должен положительно повлиять на молодых игроков, которым важно воспользоваться представившимся им шансом. Кроме Батракова, Гуренко выделил перешедшего из самарских «Крыльев Советов» полузащитника Никиту Салтыкова.

19-летний Салтыков провел в прошлом сезоне 29 матчей в Российской премьер-лиге в составе «Крыльев Советов», отметившись в них четырьмя забитыми мячами и таким же количеством голевых передач. Годом ранее он перешел в «КС» из «Акрона».

Также 19-летний Алексей Батраков – воспитанник школы «Локомотива», дебютировавший в 27-м туре последнего чемпионата страны, а уже в следующем матче против «Оренбурга» он вышел на замену и отметился забитым мячом на восьмой минуте. До того он был лучшим ассистентом Молодежной футбольной лиги, выигранной «Локомотивом» в 2023 году.

Ранее стала известна реакция «Зенита» на возможный трансфер Соболева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами