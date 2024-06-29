Названы два игрока «Локомотива», от которых стоит ждать большого прогресса

Экс-футболист московского «Локомотива», итальянской «Ромы» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко высказался об игроках «Локо», от которых ждет прогресса в новом сезоне.

«В последних матчах прошлого сезона мне понравился Батраков в «Локомотиве». Думаю, у него появится шанс больше играть в основном составе. Видно, что он перспективный игрок. Мне кажется, он прибавит. Вообще много молодых ребят, кто должен прибавить», — цитирует Гуренко Legalbet.

Специалист отметил, что уход нескольких лидеров команды должен положительно повлиять на молодых игроков, которым важно воспользоваться представившимся им шансом. Кроме Батракова, Гуренко выделил перешедшего из самарских «Крыльев Советов» полузащитника Никиту Салтыкова.

19-летний Салтыков провел в прошлом сезоне 29 матчей в Российской премьер-лиге в составе «Крыльев Советов», отметившись в них четырьмя забитыми мячами и таким же количеством голевых передач. Годом ранее он перешел в «КС» из «Акрона».

Также 19-летний Алексей Батраков – воспитанник школы «Локомотива», дебютировавший в 27-м туре последнего чемпионата страны, а уже в следующем матче против «Оренбурга» он вышел на замену и отметился забитым мячом на восьмой минуте. До того он был лучшим ассистентом Молодежной футбольной лиги, выигранной «Локомотивом» в 2023 году.

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