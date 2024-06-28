Российский хоккеист уходит из клуба НХЛ

Российский защитник Никита Задоров принял решение не продлевать рабочее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» и покинуть команду. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Патрик Аллвин изданию The Province.

«Никита Задоров нам очень помог в плей-офф. Он парень с характером. Мы сделали все возможное, но Задоров решил попробовать свои силы в другом клубе», — заявил он.

«Кэнакс» дошли до полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, где встретились с «Эдмонтон Ойлерз». Противостояние продлилось все семь матчей и завершилось с результатом 4-3 в пользу «Ойлерз».

После завершения сезона в НХЛ Задоров оказался неограниченно свободным агентом. Весной 2024 года появилась информация, что хоккеист не захотел снова подписывать контракт с «Ванкувером», несмотря на то, что в клубе заинтересованы в продолжении сотрудничества. «Кэнакс» предложили россиянину контракт на четыре-пять лет, его заработная плата могла бы составить $4,5 млн за один год.

Ранее НХЛ обвинили в отсутствии индивидуальных наград у россиян.