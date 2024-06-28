Романцев назвал Роналду настоящим мужиком

Известный российский специалист, бывший тренер «Спартака» Олег Романцев похвалил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который на групповом этапе чемпионата Европы - -2024 не забил ни одного мяча, но отдал одну результативную передачу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ведь в 39 показать, что ты способен перестроиться, быть нужным команде, болельщикам дано только очень сильному человеку и настоящему мужику! И даже после неудачной игры с грузинами верю, что Роналду еще порадует нас голами», — заявил Романцев.

На групповом этапе европейского первенства сборная Португалии одержала две победы — над Чехией (2:1) и Турцией (3:0), а также потерпела одно поражение — от Грузии (0:2). В рамках 1/8 финала турнира португальцы сыграют против соперников из Словении. Матч состоится 1 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду установил необычный рекорд Евро-2024.