В школе имени Нурмагомедова проходят обыски из-за терактов в Дагестане

Силовики проверяют школу имени Абдулманапа Нурмагомедова после произошедших терактов в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

27 июня сотрудники правоохранительных органов допрашивали всех, кто выходил с тренировок из клуба отца бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, — изучали документы, телефоны и узнавали, кто общался с Гаджимурадом Кагировым — одним из террористов — перед произошедшим в Дагестане.

28 июня правоохранители работают внутри здания. Ближайшие заведения и спортзалы оцепили полицейские.

Кагиров в 2021 году проходил тренировочный сбор в школе Абдулманапа Нурмагомедова. Школа уже выступила с соответствующим заявлением, также на тему связи организации с террористом высказался Хабиб Нурмагомедов.

В Дагестане объявили трехдневный траур после нападений боевиков на синагоги и церковь в Махачкале и Дербенте, произошедших 23 июня. Были отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.

Ранее появилась информация, что в Дагестане после теракта проверят десятки спортивных секций, чтобы выявить радикалов.