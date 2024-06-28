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Первая ракетка России вышла в финал турнира в Великобритании

Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира WTA-500

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Cal Sport Media/Reuters

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В полуфинале турнира российская теннисистка, которая занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, одержала победу над седьмой ракеткой мира, итальянкой Ясмин Паолини. Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 15 заработанных. Ее соперница сделала два эйса, три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14.

В финале Касаткина встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее МОК назвал имена теннисистов, допущенных к Олимпиаде.

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