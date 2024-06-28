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Леброн и Бронни Джеймс стали первыми отцом и сыном в одной команде НБА

Леброн и Бронни Джеймс стали первым дуэтом отца и сына в одной команде НБА

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USA Today Sports

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером на драфте 2024 года. Об этом сообщает Bleacher Report.

19-летний баскетболист является сыном нападающего «Лейкерс» Леброна Джеймса. Таким образом, впервые в истории НБА за одну команду смогут сыграть отец и сын.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые федерации уже отказались от выступления на Играх.

Ранее Международная федерация баскетбола продлила отстранение баскетболистов России и Белоруссии.

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Баскетбол. НБА
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