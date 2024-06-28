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Стало известно, выиграл ли Кучеров приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

Кучеров проиграл Маккиннону в голосовании за «Харт Трофи» по итогам сезона НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров остался без приза самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи».

Победителем данной номинации по итогам сезона-2023/24 стал канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Как информирует пресс-служба НХЛ, 28-летний нападающий по итогам голосования журналистов набрал 1740 баллов. Занявший второе место в голосовании Кучеров довольствовался 1269 баллами.

Третьим в номинации с активом 845 баллов стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

В финале плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд.

Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел в воротах весь поединок, отразив 22 из 23 бросков по своим воротам.

Ранее 41-летнего Илью Ковальчука призвали продолжить карьеру в «Спартаке».

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