Экс-игрок «Локомотива»: я предсказал Грузии третье место на Евро

Бывший нападающий сборной Грузии и московского «Локомотива» Заза Джанашия верит в то, что грузины могут выиграть в 1/8 финала Евро-2024 у Испании, передает «Спорт-Экспресс».

«Нет ничего невозможного. Шансы есть всегда. Пусть они мяч держат, катают, а мы поймаем на контратаке и свое забьем. . Я же предсказал Грузии третье место. А вы же видите, пока мои прогнозы сбываются», — сказал Джанашия.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Встреча Португалии и Грузии в последнем туре группового этапа завершилась со счетом 2:0 в пользу грузин. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

Матч Испания — Грузия состоится 30 июня.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что Грузия может обыграть Испанию.