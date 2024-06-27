Глушаков останется в структуре «Химок» после завершения карьеры игрока

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал подписание контракта с футболистом Денисом Глушаковым, отметив, что по истечении контракта он останется в структуре клуба, передает «Спорт-Экспресс».

«Он точно с нами не меньше года. А по истечении контракта останется в структуре нашего клуба. Мы так договаривались. А так он в хорошей форме», — сказал Садыгов.

Глушаков пополнил состав армянского «Урарту» зимой 2024 года. Соглашение футболиста и команды действовало до окончания сезона.

До «Урарту» Глушаков играл за костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. В «Урарту» он перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Ранее Массимо Каррера рассказал о примирении с Глушаковым.