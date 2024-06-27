Экс-футболист «Спартака» Глушаков подписал контракт с клубом РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков подписал контракт с подмосковными «Химками», передает сайт команды.
«С возвращением, Денис Борисович. Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — говорится в сообщении команды.
Глушаков пополнил состав армянского «Урарту» зимой 2024 года. Соглашение футболиста и команды действовало до окончания сезона.
До «Урарту» Глушаков играл за костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. В «Урарту» он перешел зимой 2024 года.
Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).
После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.
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