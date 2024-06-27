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Экс-игрок «Спартака» рассказал, сможет ли Грузия пройти Испанию в 1/8 финала Евро-2024

Экс-игрок «Спартака» Самедов: игра с Испанией будет последней для Грузии на Евро

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Irakli Gedenidze/REUTERS

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов заявил, что Грузия не сможет обыграть Испанию в 1/8 финала Евро-2024, передает Sport24.

«Не думаю, что здесь повторится история сборной России на ЧМ-2018. В любом случае в каждой паре есть фаворит. Иногда более сильная команда уезжает домой. Но в этом случае грузины не смогут пройти Испанию», — сказал Самедов.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Встреча Португалии и Грузии в последнем туре группового этапа завершилась со счетом 2:0 в пользу грузин. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил, как Грузия обыграла Португалию.

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