В Москве простились с теннисисткой и комментатором Анной Дмитриевой

В Москве прошли похороны советской теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой, передает «Матч ТВ».

На церемонии прощания присутствовал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, спортсмены и комментаторы.

Анна Дмитриева скончалась в Москве в возрасте 83 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Юрий Рост.

Дмитриева — заслуженный мастер спорта СССР по теннису, 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, смешанном и парном разрядах. В 1964 году занимала третью строчку в рейтинге сильнейших теннисисток Европы. В 2004 году была включена в Зал славы российского тенниса.

С 1975 года работала на телевидении в роли спортивного комментатора, с 1993 года работала на НТВ. С 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Ранее Дмитрий Губерниев назвал своей мамой в профессии комментатора Анну Дмитриеву.