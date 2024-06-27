Злостным алиментщикам могут запретить ходить на футбол

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов выступил с предложением запретить неплательщикам алиментов посещать футбольные матчи в России. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, поход на стадион является для мужчин привилегией, которую надо заслужить.

«Нами рассматривается возможность введения для лиц, внесенных в реестр неплательщиков алиментов, ограничение на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», — заявил Аристов.

По его словам, для исполнения подобного решения может быть внесен запрет на выдачу Fan ID злостным уклонистам от алиментных обязательств.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка России.

Активные болельщики большинства всех клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил, как Грузия обыграла Португалию.