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Белорусская гимнастка показала фото в пурпурном купальнике из бассейна

Гимнастка Горносько показала фото в пурпурном купальнике на пляже

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harnosik1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионка мира 2021 года по художественной гимнастике в упражнении с лентой Алина Горносько опубликовала в своих социальных сетях новый пост.

22-летняя спортсменка показала подписчикам, как загорает в бассейне в пурпурном купальнике, согнув правую ногу в колене.

На Олимпийских играх 2020 года Горносько выиграла бронзовую медаль в личном многоборье.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта 2022 года из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года запрет был снят, и белорусские спортсменки стали выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Российские гимнастки продолжили выступать на внутренних стартах.

Ранее ринг-герл показала видео из тренажерного зала в бежевом топе и розовых лосинах.

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