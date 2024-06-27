Божович объяснил падение уровня футболистов нехваткой женщин

Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги Миодраг Божович в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что современные футболисты практически перестали интересоваться женщинами, из-за чего хуже играют.
По его мнению, большинству молодых игроков «пофиг на все».
«По Евро-2024 можно заметить, что уровень мирового футбола немного упал. Сейчас молодые игроки мало интересуются женщинами. Раньше, если ты немного занимался футболом, то больше интересовался женщинами, бегал за ними. А сейчас их даже девушки не интересуют. Дальше будет еще труднее! Им пофигу на все», — заявил Божович.
В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, сойдутся:
- Испания — Грузия
- Швейцария — Италия
- Англия — Словакия
- Австрия — Турция
- Румыния — Нидерланды
- Франция — Бельгия
- Португалия — Словения
- Германия — Дания
Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля.
Ранее стали известны команды-открытия Евро-2024.