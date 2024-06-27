Тренер Бельгии похвалил команду за нулевую ничью с выбывшей с Евро-2024 Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско после матча против сборной Украины в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года заявил, что доволен игрой своей команды, которая принесла ей выход в 1/8 финала. Его слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Мы знали, что не можем потерпеть неудачу. Посыл был ясен — мы старались победить, игроки делали это изо всех сил. Я горжусь своей командой, особенно в концовке, когда из-за одного пропущенного мяча мы могли вылететь», — заявил Тедеско.

Сборная Украины заняла последнее место в группе E, где также играли Румыния, Словакия и Бельгия. Все сборные набрали по четыре очка. По дополнительным показателям группу выиграла Румыния, на второй строчке расположилась Бельгия, Словакия заняла третье место.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, чего не хватило в матче с Бельгией для победы.