Экс-игрок «Краснодара»: разочарован вылетом Сербии с Евро

Бывший футболист «Краснодара», сербский защитник Неманья Тубич заявил, что не ожидал вылета Сербии с Евро-2024 после группового этапа, передает «Спорт-Экспресс».

«Неожиданный вылет из группы. У нас был не такой сильный квартет, за исключением сборной Англии. Разочарован выступлением сборной, как и 90 процентов сербов», — сказал Тубич.

В последнем туре Евро-2024 Сербия сыграла вничью с Данией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Сборной Сербии для продолжения борьбы была необходима победа.

В турнирной таблице группы C первое место заняла Англия, набрав 5 очков. Вторую строчку заняла Дания, набрав 3 балла. Словенцы отстали от датчан по дополнительным показателям, а Сербия набрала два балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее экс-футболист «Спартака» объяснил провал Сербии на Евро.