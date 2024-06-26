Хоккеист Дацюк официально объявил о завершении карьеры

Обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк объявил о завершении карьеры, передает РИА Новости.

«Не объявлял по обстоятельствам. Мне очень сложно далось это решение. Хотелось еще играть. Но я не смог себя обмануть. Не было огня в глазах», — сказал Дацюк.

25 июня Дацюк был включен в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вместе с Дацюком в Зал славы были включены хоккеисты Ши Уэбер, Джереми Реник, хоккеистки Натали Дарвиц и Крисси Венделл-Пол, а также Колин Кэмпбелл и Дэвид Пойл.

Дацюк на протяжении 15 лет выступал за «Детройт Ред Уингз». Стоит отметить, что на два сезона он уходил в московские ЦСКА и «Динамо». Россиянин в составе «Детройта» дважды выиграл Кубок Стэнли (2002 и 2008 год).

Нападающий в составе сборной России выигрывал чемпионат мира в 2012 году и Олимпийские игры в 2018 году. Дацюк завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом стал «Автомобилист» из города Екатеринбурга.

Ранее Дацюк высказался о включении в Зал славы НХЛ.