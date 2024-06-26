Футболист «Манчестер Сити» покинул расположение сборной Англии

Нападающий сборной Англии Филип Фоден временно покинул расположение сборной Англии. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Игрок вернулся в Великобританию по неотложными семейным делам.

В турнирной таблице группы C первое место заняла Англия, набрав пять очков. Вторую строчку заняла Дания, набрав три балла. Словенцы отстали от датчан по дополнительным показателям, а Сербия набрала два балла.

На прошлом чемпионате Европы сборная Англии дошла до финала, где уступила национальной команде Италии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Судьба матча решилась в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее унизившего сербов игрока Евро призвали изгнать из России.