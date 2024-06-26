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Боец ММА Багаутинов рассказал о самом невероятном выходе в октагон

Боец Багаутинов: понравилось, когда вынесли в октагон на троне

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Экс-претендент на чемпионский пояс промоушена смешанных единоборств UFC россиянин Али Багаутинов рассказал, как у него возникла идея выйти в октагон, сидя на троне, а также поведал, какие еще варианты перформанса перед боем рассматривал.

«Меня вообще хотели вынести на ковре-самолете. Я не знаю, как они хотели это сделать, но хотели. В итоге я в день боя узнал только, что меня на троне выносят. Но хотели какой-то интересный выход сделать, я сказал им: «Дайте мне вес согнать, и я что угодно сделаю, только не трогайте меня». В итоге я прихожу в раздевалку, смотрю, трон стоит, мантия», — приводит слова Багаутинова Legalbet.

Багаутинов рассказал, что спросил, для кого этот трон, на что глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев ответил ему, что для него. При этом боец был не в восторге от идеи, но не стал спорить и попросил просто дать ему настроиться на бой, а когда его выносили в октагон на троне, не мог сдержать улыбку. Боец рассказал, что ему постоянно на глаза попадается то видео, а также присылают и отмечают его на фотографиях, хотя с момента перфоманса прошло уже одиннадцать лет.

Российский боец провел 17 поединков в Fight Nights Global, одержав в них 14 побед при трех поражениях. Всего в ММА у него 22 выигранных и семь проигранных поединков.

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