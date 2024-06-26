Экс-тренер сборной России: мало кто может показывать на льду то, что делал Дацюк

Хоккеист Павел Дацюк демонстрировал на льду такие вещи, на которые мало кто был способен, и его включение в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является заслуженным. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Я хочу поздравить Павла с включением в Зал славы. Помню, как он у меня дебютировал в сборной. Это уникальный игрок с уникальной техникой. Очень добродушный, компанейский человек, с которым легко и общаться, и работать. Он все доказал на площадке, его мастерство признавали не только у нас в стране, но и в Северной Америке. Действительно, он обладал определенными техническими навыками, мало кто может показывать на льду то, что демонстрировал он. Поздравляю его от всей души», — сказал Плющев.

За всю карьеру в НХЛ форвард выиграл четыре «Леди Бинг Трофи», три «Селке Трофи» и набрал 918 очков в 951 матче НХЛ.

Дацюк на протяжении 15 лет выступал за «Детройт Ред Уингз». Стоит отметить, что на два сезона он уходил в московские ЦСКА и «Динамо». Россиянин в составе «Детройта» дважды выиграл Кубок Стэнли (2002 и 2008 год).

Нападающий выступил на пяти Олимпиадах в составе сборной России, выигрывал чемпионат мира в 2012 году и Олимпийские игры в 2018 году. Дацюк завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом стал «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Ранее вратарь Бобровский заявил, что воспринимал критику фанатов «Флориды» близко к сердцу.