Стало известно, где продолжит карьеру Иван Игнатьев

Российский нападающий Иван Игнатьев продолжит карьеру в армянском «Урарту». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 25-летний форвард в настоящее время тренируется с командой и ближайшее время подпишет трудовой договор.

Предыдущим клубом игрока был «Железничар», за который Игнатьев дебютировал в феврале 2024 года. Игнатьев вышел на поле сразу после перерыва матча с «Нови Пазаром». Игра завершилась со счетом 2:2. Игнатьев не отметился результативными действиями. Всего в Сербии игрок провел семь матчей.

Игнатьев в июне 2023 года на правах свободного агента перешел в «Сочи». В середине января 2024 года клуб сообщил о расторжении контракта с нападающим.

До этого он выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». Во второй команде краснодарцев Игнатьев в сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

Ранее в «Спартаке» прояснили ситуацию с Квинси Промесом.