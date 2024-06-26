Тренер сборной Англии заявил, что его команде не повезло в матче со Словенией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на послематчевой пресс-конференции по итогам игры со Словенией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии заявил, что его команде не повезло. Его слова приводит «Би-би-си».

«Мы создали хорошие моменты и значительно улучшили игру с мячом. Нам не хватает везения перед воротами. Думаю, что игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо. Я понимаю реакцию фанатов, но это сложная обстановка», — заявил Саутгейт.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы C первое место заняла Англия, набрав пять очков. Вторую строчку заняла Дания, набрав три балла. Словенцы отстали от Датчан по дополнительным показателям, а Сербия набрала два балла.

На прошлом чемпионате Европы сборная Англии дошла до финала, где уступила национальной команде Италии в серии пенальти.

Ранее в «Спартаке» назвали провокационным вопрос о задачах на сезон.