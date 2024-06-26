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В «Спартаке» рассказали о целях на сезон

Гендиректор «Спартака» Малышев назвал провокационным вопрос о задачах на сезон

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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБ Спорт» заявил, что клуб будет рассчитывать на победу в каждой игре нового сезона.

«Если честно, воспринимаю вопрос о задачах на сезон как провокационный. Потому что особого смысла он не имеет. Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если все ждут от команды побед. По-другому в «Спартаке» быть не может», — заявил Малышев.

«Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. 14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее новичок «Реала» Килиан Мбаппе назвал форварда «Барселоны» Роберта Левандовского сукиным сыном.

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