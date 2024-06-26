Ефимовой отказали в wild card для участие в Олимпиаде

Международная федерация плавания (World Aquatics) отказала шестикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении организации говорится о том, что спортсмен не может получить квоту на участие в Олимпийских играх в случае, если он не смог выполнить необходимый норматив.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Вячеслав Фетисов объяснил, для чего Запад играл с Россией в вопросе Олимпиады.